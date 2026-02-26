Mulino: Todo lo que esa gente produce pasa por el Canal. Nos necesitan más

El presidente José Raúl Mulino afirmó este jueves que China “necesita mucho a Panamá”, al ser consultado sobre posibles medidas de retaliación tras la anulación de la concesión de dos puertos cercanos al Canal interoceánico al conglomerado chino CK Hutchison.

“Todo lo que esa gente produce pasa por el Canal. Y mucho de lo que esa gente vende, lo venden a través de la Zona Libre de Colón. Y todo el gas que les llega pasa por el Canal de Panamá. Cuidado, que nos necesitan ellos más que nosotros a ellos”, declaró Mulino durante su conferencia semanal de prensa.

El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Guo Jiakun, aseguró el pasado 30 de enero que China adoptará “todas las medidas necesarias” para proteger los derechos e intereses legítimos de sus empresas. Esto se da luego de que el Tribunal Supremo de Panamá anunciara la anulación del contrato de concesión de los puertos operados por Panama Ports Company (PPC), filial del grupo hongkonés CK Hutchison.



Mulino no se inmuta ante China: “No va a pasar nada”

Sobre las posibles represalias de China tras la salida de Panama Ports Company (PPC) de los puertos de Balboa y Cristóbal, Mulino dijo que su gobierno no trabaja en base a suposiciones. Pero, agregó que si llega alguna acción desde Pekín, se evaluará en su momento.



“No sé qué tenga China en su agenda”, dijo. Agregó que, a su juicio, “no va a pasar nada”, y que si algo ocurre, el país sabrá cómo responder.

Mulino también cuestionó qué tipo de medidas reales podría adoptar el gobierno chino contra Panamá. Puso sobre la mesa el tema comercial y el peso que tiene el istmo en la ruta global. Según dijo, China es una potencia mundial, pero Panamá ha superado crisis más duras a lo largo de su historia.

Todo esto ocurre luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara en firme el fallo que declaró inconstitucional el contrato que permitía a Panama Ports Company, filial de CK Hutchison, operar las terminales de Balboa y Cristóbal. Tras esa decisión, el Ejecutivo anunció un decreto de ocupación para garantizar que los puertos sigan funcionando sin interrupciones.