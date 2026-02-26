Mulino: "A las 11 o 12 está todo el mundo endiablado y matan a alguien".

Nacional - 26/2/26 - 10:18 AM

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino dijo que “Hay un tema de seguridad en Colón… y también hay un tema de valores”, al ser consultado sobre a muerte de un adulto mayor golpeado en la provincia. 

Mulino que la provincia arrastra el peso del crimen organizado y también del delito común que golpea a diario a la gente trabajadora.

Aseguró que junto a la Policía Nacional y otras entidades se están haciendo esfuerzos fuertes para contener la violencia. 

Mencionó controles a los llamados “parkings”, donde se han establecido horarios que muchas veces no se respetan. 

Les hemos puesto horas y no respetan las horas… a las once o doce de la noche está todo el mundo endiablado y matan a alguien”, expresó. También mencionó el impacto del tránsito de droga por las costas, al que calificó como uno de los motores principales de la criminalidad.

Señaló que esas reuniones fuera de control han terminado en tragedias, incluso con personas asesinadas en la madrugada.

Indicó que se están impulsando inversiones para rescatar áreas como el casco de la ciudad y Portobelo.

