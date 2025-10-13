Nacional - 13/10/25 - 11:23 AM

Ejercicio de evacuación moviliza al país contra emergencias

Las autoridades destacaron que educar y entrenar a la población es una forma de salvar vidas.

 

Por: Redacción / Web -

 

Unas 683 personas, entre pacientes, personal médico y administrativo de la Policlínica Dr. Alejandro Guardia Hijo, ubicada en el corregimiento de Betania, evacuaron las instalaciones en aproximadamente cinco minutos, como parte del Segundo Simulacro Nacional de Evacuación ante Situaciones de Multiamenazas, realizado en conmemoración del Día Mundial para la Reducción de Riesgos y Desastres.

La doctora Rose Mary Ramos Cruz, directora médica de la instalación, informó que la evacuación se realizó siguiendo las rutas de salida previamente establecidas y que, tras concluir el ejercicio, se reanudaron la atención médica y las labores administrativas con normalidad.

Este lunes, escuelas, centros hospitalarios, oficinas públicas y privadas de todo el país participaron en este ejercicio, cuyo principal objetivo es evaluar la capacidad de respuesta y preparación ante situaciones de emergencia.

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Cuerpo de Bomberos de Panamá y otros estamentos de seguridad coordinaron el simulacro. Las autoridades destacaron que educar y entrenar a la población es una forma de salvar vidas.

Se espera que en horas del mediodía las autoridades ofrezcan un balance general del simulacro a nivel nacional.
 

