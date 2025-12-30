El bono de la UP no cae: el trámite sigue frenado en el MEF

El bono de fin de año 2025 de la Universidad de Panamá no se ha pagado porque el trámite está parado en el Ministerio de Economía y Finanzas. No es un tema interno, ni una decisión de última hora. Es un proceso que quedó en pausa fuera del campus.



La información se dio a conocer a través de un comunicado de la Universidad de Panamá.

Desde febrero, la universidad incluyó las solicitudes para mover partidas y cubrir la gratificación, como se ha hecho durante más de una década. El dinero no implica aumento de presupuesto. Salía de ahorros en servicios personales. Todo dentro de la norma, indica la nota.

En agosto, la Dirección de Presupuesto de la Nación rechazó esas solicitudes alegando contención del gasto. Ahí se complicó todo. A partir de ese momento, la universidad empezó nuevas gestiones, reuniones y comunicaciones con el MEF para destrabar el tema.

El asunto llegó al Consejo Administrativo, que lo aprobó el 26 de noviembre de 2025. Con ese respaldo, el paso siguiente era que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) enviara a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea el traslado de partida N.º 8190000177, por B/. 2,118,650.00.

Ese traslado fue presentado y sustentado con base en la Ley Orgánica de la UP, la Convención Colectiva y los acuerdos internos.

El problema es que el refrendo no llega. Desde hace más de cuatro semanas, el expediente sigue esperando autorización en el MEF. Sin esa firma, el trámite no avanza y el pago no se puede ejecutar.

Mientras el documento no salga del MEF, el bono seguirá siendo una promesa atrasada.