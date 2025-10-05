El Parque Chagres celebra 41 años con llamado ambiental
Con 41 años de historia, el Parque Nacional Chagres sigue siendo un símbolo de biodiversidad, compromiso y sostenibilidad para el país.
Con diversas actividades comunitarias, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) celebró el 41 aniversario del Parque Nacional Chagres, un área protegida estratégica ubicada entre las provincias de Panamá y Colón, que alberga la cuenca hidrográfica que abastece de agua a la capital del país y al Canal de Panamá.
Creado en 1984, el parque fue establecido con el objetivo de preservar el bosque natural que lo compone para garantizar agua en cantidad y calidad suficientes para el funcionamiento del Canal, el suministro de agua potable a ciudades como Panamá, Colón y La Chorrera, y la generación de electricidad.
Euribiades González, director del Parque Nacional Chagres, destacó la importancia estratégica del sitio y lo describió como “la fuente de vida que sostiene a miles de panameños a través de sus ríos, bosques y montañas”.
“La conservación y el desarrollo deben caminar juntos, es también el espacio donde nuestros guardaparques enfrentan retos diarios con compromiso y valentía. Su labor es silenciosa, pero vital, porque son la primera línea de defensa frente a quienes atentan contra la naturaleza”, enfatizó González.
Durante la celebración, se reconoció el trabajo del Servicio Nacional Aeronaval, el Ministerio de Ambiente y la Policía Ambiental por sus esfuerzos en el combate a las actividades ilegales dentro del parque, como la caza furtiva y la minería ilegal.
Con 41 años de historia, el Parque Nacional Chagres sigue siendo un símbolo de biodiversidad, compromiso y sostenibilidad para el país.