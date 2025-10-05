Nacional - 05/10/25 - 07:21 AM

El Parque Chagres celebra 41 años con llamado ambiental

Con 41 años de historia, el Parque Nacional Chagres sigue siendo un símbolo de biodiversidad, compromiso y sostenibilidad para el país.

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

Con diversas actividades comunitarias, el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE) celebró el 41 aniversario del Parque Nacional Chagres, un área protegida estratégica ubicada entre las provincias de Panamá y Colón, que alberga la cuenca hidrográfica que abastece de agua a la capital del país y al Canal de Panamá.

Creado en 1984, el parque fue establecido con el objetivo de preservar el bosque natural que lo compone para garantizar agua en cantidad y calidad suficientes para el funcionamiento del Canal, el suministro de agua potable a ciudades como Panamá, Colón y La Chorrera, y la generación de electricidad.

Euribiades González, director del Parque Nacional Chagres, destacó la importancia estratégica del sitio y lo describió como “la fuente de vida que sostiene a miles de panameños a través de sus ríos, bosques y montañas”.

La conservación y el desarrollo deben caminar juntos, es también el espacio donde nuestros guardaparques enfrentan retos diarios con compromiso y valentía. Su labor es silenciosa, pero vital, porque son la primera línea de defensa frente a quienes atentan contra la naturaleza”, enfatizó González.

Durante la celebración, se reconoció el trabajo del Servicio Nacional Aeronaval, el Ministerio de Ambiente y la Policía Ambiental por sus esfuerzos en el combate a las actividades ilegales dentro del parque, como la caza furtiva y la minería ilegal.

