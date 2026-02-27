Nacional - 27/2/26 - 02:56 PM

El sol está en candela: hasta 40° se siente en la calle

Hay alta probabilidad de temperaturas alcanzando los 35°C, lo que podría disparar la sensación térmica hasta los 40°C

 

Por: Redacción / Crítica -

La cosa está seria con el calor. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá mantiene un aviso de vigilancia por sensación térmica elevada en el país, vigente hasta el domingo 1 de marzo. No es cuento. Vienen días pesados, de esos que el sol cae sin misericordia.

La meteoróloga María Cosme explicó que hay alta probabilidad de temperaturas alcanzando los 35°C, lo que podría disparar la sensación térmica hasta los 40°C en algunas zonas. El golpe fuerte será en el Pacífico occidental y Pacífico central. Ahí es donde más se va a sentir.

Las áreas señaladas incluyen Chiriquí, el sur de la comarca Ngäbe Buglé, sectores sur y centro de Veraguas, la península de Azuero, además de Coclé, Panamá Oeste, Panamá, y partes de Darién. En esos puntos el calor va a apretar con fuerza.

Aunque en otras regiones habrá más nubosidad, eso no significa alivio total. La funcionaria advirtió que los rayos ultravioleta siguen afectando, incluso cuando el cielo está parcialmente nublado. Hay momentos del día en que el sol pega directo y la radiación aumenta.

Las recomendaciones son claras: evitar la exposición prolongada en horas pico, usar protector solar, ropa ligera de colores claros, gorras o sombreros y mantenerse bien hidratado. Especial cuidado con niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre.

Jubilados cobrarán antes por Semana Santa

Jubilados cobrarán antes por Semana Santa

 Febrero 27, 2026
Acodeco: Precios de los uniformes escolares han registrado una disminución

Acodeco: Precios de los uniformes escolares han registrado una disminución

 Febrero 27, 2026
Marines de EE.UU. llegan a Panamá para ejercicios conjuntos

Marines de EE.UU. llegan a Panamá para ejercicios conjuntos

 Febrero 27, 2026
Universidad de Panamá aprueba reducción transitoria en el costo de diplomas

Universidad de Panamá aprueba reducción transitoria en el costo de diplomas

 Febrero 27, 2026

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó

¡Demencia! Kathy Carfashion visitó a su macho en la cárcel y lo gozó
Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas

Atropellan y matan a reconocida estilista en doble vía de acceso a Las Tablas
La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple

La Ministra usa los $10 mil para su mamá, hace una terraza y celebra su cumple
Sicarios atacan camioneta a balazos en la vía Panamericana; hay 2 heridos

Sicarios atacan camioneta a balazos en la vía Panamericana; hay 2 heridos