El sol está en candela: hasta 40° se siente en la calle

La cosa está seria con el calor. El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá mantiene un aviso de vigilancia por sensación térmica elevada en el país, vigente hasta el domingo 1 de marzo. No es cuento. Vienen días pesados, de esos que el sol cae sin misericordia.

La meteoróloga María Cosme explicó que hay alta probabilidad de temperaturas alcanzando los 35°C, lo que podría disparar la sensación térmica hasta los 40°C en algunas zonas. El golpe fuerte será en el Pacífico occidental y Pacífico central. Ahí es donde más se va a sentir.

Las áreas señaladas incluyen Chiriquí, el sur de la comarca Ngäbe Buglé, sectores sur y centro de Veraguas, la península de Azuero, además de Coclé, Panamá Oeste, Panamá, y partes de Darién. En esos puntos el calor va a apretar con fuerza.

Aunque en otras regiones habrá más nubosidad, eso no significa alivio total. La funcionaria advirtió que los rayos ultravioleta siguen afectando, incluso cuando el cielo está parcialmente nublado. Hay momentos del día en que el sol pega directo y la radiación aumenta.

Las recomendaciones son claras: evitar la exposición prolongada en horas pico, usar protector solar, ropa ligera de colores claros, gorras o sombreros y mantenerse bien hidratado. Especial cuidado con niños, adultos mayores y personas que trabajan al aire libre.