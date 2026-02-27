Nacional - 27/2/26 - 03:15 PM

Marines de EE.UU. llegan a Panamá para ejercicios conjuntos

 

Por: Redacción / Crítica -

Unos 41 infantes de la Marina de Estados Unidos aterrizaron en el país para participar en nuevos entrenamientos con los estamentos de seguridad panameños, en medio de la renovada cooperación bilateral enfocada en la protección del Canal de Panamá y otros intereses nacionales.

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó que los marines trabajarán junto a unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Policía Nacional, en ejercicios combinados que buscan reforzar capacidades operativas y tácticas.

Las maniobras se desarrollarán en la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón y en la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino, según el comunicado oficial.

El Senan aseguró que este programa fortalece la preparación de los estamentos de seguridad del Estado para la protección del Canal y otros intereses estratégicos, subrayando que todas las acciones se realizan con “estricto respeto a la soberanía nacional”.

Panamá no tiene Ejército desde 1990, tras la invasión estadounidense de 1989, pero mantiene cooperación frecuente con EE.UU. en materia de seguridad. Recientemente ambos países firmaron un memorando de entendimiento que amplía la presencia militar estadounidense de forma temporal y rotativa, lo que ha generado debate en el país.

El acuerdo se dio luego de declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien habló sobre recuperar el Canal por supuesta influencia china, algo que ha sido rechazado por el Gobierno panameño encabezado por José Raúl Mulino.

