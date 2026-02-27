Universidad de Panamá aprueba reducción transitoria en el costo de diplomas

La Universidad de Panamá aprobó una disminución transitoria de $10 dólares en el costo de los diplomas que reciben los graduandos, como parte de una medida adoptada por su Consejo Administrativo.

De acuerdo con la universidad, la decisión tiene como objetivo hacer frente a un asunto administrativo relacionado con la adquisición de cintas y medallas, que forman parte del paquete de entrega del diploma, y busca además ofrecer un alivio económico a los estudiantes que culminan satisfactoriamente su formación académica.

Los costos de los diplomas quedan establecidos de la siguiente manera: técnicos, de $45.00 a $35.00; licenciaturas, de $50.00 a $40.00; especialistas, de $60.00 a $50.00; maestrías, de $80.00 a $70.00; y doctorado, de $100.00 a $90.00.

Ricardo Parker, secretario general, explicó que a finales del año 2025 la institución confrontó un inconveniente en el proceso de compra de estos implementos, situación que podría impedir su entrega oportuna en 2026 debido a los trámites requeridos para la emisión de la orden de compra.

El funcionario recordó que, mediante el acuerdo 14-15 del Consejo Administrativo, celebrado el 10 de diciembre de 2015, se aprobó que diez balboas (B/.10.00) del pago por la expedición del diploma fueran destinados al fondo financiero de la Dirección de Protocolo y Ceremonial Universitario. Esto fue para la adquisición de medallas y cintas.

La medida estará vigente hasta que el fondo financiero se estabilice.

