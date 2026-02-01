Hartos de las riñas: Alcaldía elimina horarios extendidos en locales nocturnos

Mediante acciones legales, la alcaldía de La Chorrera procedió a dejar sin efecto los decretos alcaldicios expedidos por la pasada administración municipal que permitían a algunos establecimientos nocturnos operar las 24 horas del día.

Roberto Lee, secretario general del municipio de La Chorrera, dijo que dos de los locales que poseían permiso de extensión de horario habían acumulado varias denuncias ciudadanas por riña y escándalos, además de balaceras.

Añadió que lograr la anulación de los decretos de extensión de horario fue un proceso legal que tomó varios meses debido a los recursos jurídicos presentados por los abogados de los comerciantes.

El nuevo decreto alcaldicio emitido por la administración del alcalde Eloy Chon indica que los establecimientos nocturnos de diversión deberán cerrar a las 4:00 de la mañana los fines de semana.

Agregó que ya se procedió a colocar un edicto en puerta en uno de los locales cuyo propietario se negaba a acudir a las citaciones para notificarse de la resolución en su contra.

Lee calificó de “irresponsable” la decisión de la pasada administración de alcaldía de La Chorrera de extender el horario de operación en algunos centros de diversión nocturna.

Según el secretario general del Municipio de La Chorrera, la mayor cantidad de quejas ciudadanas es contra seis locales nocturnos, todos ubicados en el centro del distrito.

Los abogados del propietario de uno de estos locales presentaron un recurso de amparo que está pendiente de la decisión de la Gobernación de Panamá Oeste.