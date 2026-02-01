Restringen acceso a vertedero de Pesé para prevenir incendios

Ante una serie de incendios registrados recientemente en el vertedero de Pesé, en Herrera, que afectaron la salud y la tranquilidad de los residentes del área, las autoridades anunciaron un ajuste en los horarios para las actividades que se realizan en el lugar.

El Municipio de Pesé anunció la prohibición del ingreso de personas no autorizadas al vertedero municipal después de las 3:00 de la tarde, como parte de las medidas adoptadas para prevenir incendios y salvaguardar la salud y la tranquilidad de la población.

La alcaldesa de Pesé, Yecenia Alfonso, informó que únicamente se permitirá el ingreso de personas que realizan extracción de materiales en horario de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Estos ingresos estarán bajo la supervisión directa del personal del municipio asignado en la entrada del vertedero.

Cumplido este horario, toda actividad queda terminantemente prohibida, y las personas que se encuentren en el lugar deberán responder ante la Policía Nacional, la cual ha sido debidamente autorizada para aplicar los correctivos correspondientes.

Asimismo, la alcaldesa hizo un llamado a quienes ingresan durante el horario permitido, recordando que está prohibido fumar o provocar fuego para la extracción de materiales, advirtiendo que el incumplimiento de estas normas podría conllevar la suspensión total del acceso, incluso dentro del horario autorizado.

Alfonso reconoció que algunas personas dependen de esta actividad como sustento; sin embargo, reiteró que la permanencia en el vertedero dependerá del cumplimiento estricto de las normas establecidas, priorizando la seguridad y la salud pública.

Como parte de las acciones de reforzamiento, el Municipio de Pesé anunció avances significativos en la instalación de cámaras de seguridad y la asignación de maquinaria permanente en el vertedero, para mejorar el control y la operatividad del sitio.

Finalmente, se reiteró que queda prohibido el ingreso de madera al vertedero, atendiendo recomendaciones de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario, el Cuerpo de Bomberos y otras entidades, debido a que este material incrementa el riesgo de incendios.