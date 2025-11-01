Embajador gringo visita a los bomberos y llega con donación

La sede del Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) vivió un día memorable con la visita histórica del embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera.



Durante el encuentro, Marino reafirmó la cooperación y el trabajo conjunto entre ambos países en temas de seguridad, rescate y protección ciudadana.

El embajador fue recibido por el Viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrel, junto al Director General del BCBRP, Cnel. Víctor Raúl Álvarez, el Subdirector General, Cnel. Gonzalo Chan, y el Secretario General, Tte. Cnel. José Batista.

Durante el recorrido por la estación Ricardo Arango, el diplomático conoció de cerca las operaciones diarias de los bomberos y su compromiso con la seguridad y el bienestar de los panameños, reforzando los lazos de cooperación internacional.

Como parte de la visita, el Gobierno de los Estados Unidos realizó una donación de equipos especializados portátiles y recargables, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del BCBRP ante emergencias y desastres.

El Cnel. Víctor Raúl Álvarez, Director General del BCBRP, agradeció este gesto y destacó:

El nuevo equipamiento, diseñado con tecnología recargable y de fácil transporte, permitirá una respuesta más ágil y eficaz en distintos escenarios de emergencia, fortaleciendo la capacidad institucional para proteger vidas y bienes en todo el país.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá reafirmó su compromiso de seguir fomentando la cooperación internacional y trabajar junto a aliados estratégicos para garantizar la seguridad y bienestar de todos los ciudadanos.