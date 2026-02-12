Refuerza atención médica y vigilancia sanitaria para festividades en Veraguas

Un equipo interdisciplinario del Ministerio de Salud (MINSA) regional de Veraguas confirmó que ya cuenta con toda la logística preparada para garantizar la atención y vigilancia sanitaria durante las celebraciones carnestolendas y la tradicional romería hacia la Basílica Menor San Miguel Arcángel, en el distrito de Atalaya.

El doctor Xavier Torres, director regional de Salud en Veraguas, informó que el principal objetivo en estas fechas, caracterizadas por la masiva afluencia de personas, es salvaguardar la salud de la población y prevenir cualquier situación que ponga en riesgo a residentes y visitantes.

“Lo primordial es velar por la salud de la ciudadanía durante estos eventos de gran concurrencia como los carnavales y la romería de Jesús Nazareno”, destacó Torres.

Como parte del operativo, el Departamento de Control de Vectores realizará jornadas de nebulización antes y después de los culecos en la Placita San Juan de Dios, en Santiago.

Con esta medida se busca prevenir la proliferación de mosquitos y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por vectores.

De igual manera, los departamentos de Control de Alimentos y Vigilancia Veterinaria efectuarán monitoreos constantes en los puestos de venta de comida, verificando las condiciones higiénicas y sanitarias para evitar intoxicaciones y enfermedades gastrointestinales.

Por su parte, Katherine Navarro, del área de Urgencias Médicas, y Alex Sánchez, de Salud Pública, indicaron que se mantienen en alerta y con refuerzos en los cuartos de urgencias de hospitales, policlínicas y centros de salud en casi toda la provincia, a fin de responder oportunamente ante cualquier eventualidad.

Además, el MINSA habilitará un puesto de atención médica en el parque de Santiago desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero.

Para la romería en Atalaya, se instalará otro puesto de atención en el parque de ese distrito, con ambulancias y personal paramédico, desde el miércoles 18 hasta el domingo 22 de febrero, cuando culminan las actividades religiosas.

Las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la población a mantener las medidas de prevención, hidratarse adecuadamente, consumir alimentos en puestos autorizados y acudir de inmediato a los centros de salud ante cualquier síntoma o emergencia.

Con este despliegue, el Ministerio de Salud busca asegurar que tanto las festividades carnestolendas como la romería se desarrollen en un ambiente seguro y bajo estricta vigilancia sanitaria en la provincia de Veraguas.