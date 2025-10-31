En Cascabel construyen puente peatonal tras muerte de niñas en quebrada

Panamá- Luego de que el pasado lunes 28 de octubre dos niñas de 5 y 8 años murieran ahogadas tras ser arrastradas por una fuerte corriente en una quebrada de la comunidad de Cascabel, distrito de Mironó, en la Comarca Ngäbe-Buglé, residentes del sector decidieron unirse para construir un improvisado puente.

Con machetes y hachas en mano, con el firme propósito de evitar más tragedias, familias enteras se unieron para talar árboles y construir un paso peatonal artesanal, principalmente para que los niños que transitan hacia la escuela de Cascabel puedan hacerlo de forma segura.

“Ya no queremos que otra familia pase por lo mismo”, expresó uno de los padres participantes en esta iniciativa comunitaria, organizada para suplir una necesidad urgente, ya que sienten que las respuestas gubernamentales a estas comunidades apartadas tardan demasiado en llegar.

La gente de Cascabel espera que su iniciativa comunitaria sea replicada en otras zonas rurales donde tragedias similares ocurren con frecuencia.

Durante su conferencia de prensa semanal, el presidente José Raúl Mulino lamentó la muerte de las dos niñas en Cascabel y reconoció que, aunque su gobierno ha construido 20 puentes tipo zarzos en su primer año de gestión, aún persiste un “déficit histórico” en infraestructura vial y acceso seguro a comunidades rurales.

El mandatario anunció la puesta en marcha de un plan nacional para construir más de 100 nuevos puentes en todo el país, con el objetivo de garantizar acceso seguro a escuelas, centros de salud y lugares de trabajo.



