Enfermeros de las comarcas se ponen al día para enfrentar emergencias

Más de 50 técnicos en enfermería provenientes de las comarcas indígenas y distintos puntos del país se dieron cita en San Félix, provincia de Chiriquí, para actualizarse en las técnicas más recientes de reanimación en adultos y niños, uso de antídotos contra picaduras de serpientes e insectos, aplicación de torniquetes y primeros auxilios.

La jornada fue organizada por la Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos en Enfermería (ANPATE), que realiza este tipo de capacitación entre sus miembros como mínimo cada dos años cuando salen nuevas técnicas e implementos de salud.

Vielka Rosero, presidenta de ANPATE, destacó que en áreas remotas los auxiliares y técnicos en enfermería son la primera línea de atención y, en muchos casos, de su conocimiento y reacción depende la vida del paciente.

Rosero explicó que, durante el seminario, expertos enseñaron cómo identificar un paro cardíaco, aplicar maniobras de reanimación, atender ahogamientos infantiles, utilizar resucitadores y actuar ante picaduras de serpientes y alacranes. "Además, conocieron cómo usar las nuevas gasas con agentes coagulantes, lo más reciente en el mercado médico, y ya estarán preparados para su uso cuando lleguen a los hospitales", destacó.

En el seminario participaron miembros llegados desde la comarca Guna Yala, Bocas del Toro, Darién y Chiriquí, quienes aseguraron que replicarán lo aprendido en sus comunidades para aumentar las posibilidades de supervivencia mientras llega la atención médica especializada.