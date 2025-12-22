Entre batas y alegría: Navidad con corazón en la Policlínica de Betania

La Navidad no siempre llega envuelta en regalos costosos. A veces aparece en forma de sonrisas, de abrazos sinceros y de un gesto humano que reconforta. Eso fue lo que se vivió en la Policlínica “Don Alejandro de la Guardia, Hijo”, en Betania, donde el personal decidió regalar algo más valioso que dulces: calidez y esperanza.

Desde temprano, la sala de espera dejó de ser solo un lugar de turnos y citas médicas. Se convirtió en un espacio lleno de villancicos, risas infantiles y miradas agradecidas.

Niños que llegaron por atención pediátrica terminaron recibiendo la visita de Santa Claus y personajes navideños, quienes repartieron obsequios y bolsitas con caramelos, mientras los padres aprovechaban para guardar el momento en fotos que quedarán como recuerdo.

Pero la jornada no se quedó solo en alegría visual. Quince canastas de alimentos fueron entregadas a pacientes asegurados, pertenecientes a programas como SADI, pensionados por invalidez, usuarios de la Clínica de Heridas y adultos mayores de la Tercera Edad, llevando un alivio real a hogares donde cada ayuda cuenta.

Detrás de cada detalle estuvo el esfuerzo colectivo de los funcionarios de la policlínica, quienes se organizaron para demostrar que la salud también se construye con humanidad.

No fue una actividad protocolar, fue un acto de compromiso con la gente que día a día confía su bienestar en esta instalación de la Caja de Seguro Social.

Al cierre, la directora médica, Dra. Rose Mary Ramos Cruz, agradeció a todos los colaboradores, resaltando la empatía, la vocación de servicio y el valor del acompañamiento humano, especialmente en fechas donde muchos pacientes atraviesan momentos difíciles.

Porque en Betania, esta Navidad, la medicina también se recetó con amor.

