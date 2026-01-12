¡Era un diablo! Bus descontrolado en Pacora deja un muerto y buco heridos

s. Un bus de transporte público se vio involucrado en un accidente de tránsito sobre el puente del río Pacora. Pasajeros y conductores vivieron momentos de terror.

El saldo fue terrible. Una persona murió, tres quedaron gravemente heridas y otras nueve lograron salir, temblando, pero fuera de peligro. El miedo todavía se sentía en el aire.

Al sitio llegaron rápido las unidades de emergencia, atendieron a los heridos y trataron de calmar a los que presenciaron todo.

Las autoridades ya investigan cómo pasó este accidente, que podría haberse evitado.

Testigos cuentan que fue cuestión de segundos.