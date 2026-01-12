Nacional - 12/1/26 - 09:55 PM

¡Era un diablo! Bus descontrolado en Pacora deja un muerto y buco heridos

Por: Redacción / Crítica -

s. Un bus de transporte público se vio involucrado en un accidente de tránsito sobre el puente del río Pacora. Pasajeros y conductores vivieron momentos de terror.

El saldo fue terrible. Una persona murió, tres quedaron gravemente heridas y otras nueve lograron salir, temblando, pero fuera de peligro. El miedo todavía se sentía en el aire.

Las autoridades ya investigan cómo pasó este accidente, que podría haberse evitado.

Testigos cuentan que fue cuestión de segundos.

