Mandan a prisión a implicado en fraude a la DGI

Un hombre quedó detenido de manera provisional por un presunto fraude millonario contra la Dirección General de Ingresos (DGI), usando créditos fiscales que, nunca debieron existir.

La Fiscalía Anticorrupción le sigue la pista dentro de cinco causas penales, todas conectadas a un mismo patrón: el reconocimiento irregular de créditos fiscales por compra e instalación de equipos fiscales, avalados mediante resoluciones fraudulentas.

En palabras sencillas, papeles firmados para crear créditos ficticios y cobrarle al Estado lo que no correspondía.

Durante la audiencia, el juez legalizó la aprehensión, dio luz verde a la formulación de cargos por delito contra la fe pública y ordenó la detención preventiva, al considerar que existían riesgos claros para el proceso si el imputado quedaba en libertad.

Este caso forma parte de la operación “Etax 2.0”, una investigación que la Fiscalía mantiene abierta para desmantelar una presunta red que habría manipulado el sistema de créditos fiscales en perjuicio directo de la DGI y, por ende, del país entero.

En diligencias anteriores, ya se había ordenado la detención provisional de dos exfuncionarias y dos particulares, entre ellos un empresario, todos señalados por supuestamente participar en la creación, validación y aprobación de estos créditos irregulares. Las defensas apelaron y las audiencias quedaron programadas para noviembre de 2025.

El Ministerio Público confirmó que la investigación sigue caminando, y que incluso una tercera exfuncionaria fue aprehendida posteriormente, también vinculada al mismo esquema.