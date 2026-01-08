Mulino corta cinta del intercambiador y destranca obra frenada por años

El presidente José Raúl Mulino inauguró hoy, el intercambiador de Chitré, una obra vial que beneficia de forma directa a más de 200 mil personas en las provincias de Herrera y Los Santos, corazón de la región de Azuero.

La estructura, ubicada en la circunvalación de Chitré, estuvo engavetada durante casi siete años, apenas con un 24% de avance, convertida en un monumento al abandono estatal.

Hoy, con una inversión de B/.44.5 millones, vuelve a respirar y a cumplir su función: ordenar el tráfico, ahorrar tiempo y dar seguridad en uno de los puntos más transitados del interior del país.

“Vieron que sí se pudo… Cuando el dinero va para donde tiene que ir, las obras se entregan”, soltó Mulino, sin rodeos, frente a residentes y autoridades.

“Esta es una obra para ustedes, para la producción, para la gente que paga impuestos”, remarcó.

El intercambiador fue diseñado en tres niveles. Arriba, un viaducto elevado de casi 620 metros, con dos carriles, permite el tránsito fluido sobre la avenida Roberto Ramírez De Diego. En el nivel medio, una rotonda moderna facilita los giros sin el caos de antes. Abajo, un paso subterráneo conecta directamente a Chitré con La Villa de Los Santos, recortando minutos que antes se perdían en tranques eternos.

La obra también incluye dos puentes peatonales, algo que por años reclamaron los moradores para evitar accidentes y tragedias anunciadas.

Durante el acto, el presidente puso sobre la mesa al sector agropecuario, recordando que Azuero vive de la tierra y del sudor de sus productores.

Dijo que su gobierno ha estado de frente para evitar crisis como las del arroz, la cebolla y la leche, y adelantó que en febrero se realizará un Gabinete Ampliado Agropecuario en Coclé.

“Así como avanzó esta obra, avanzará el país”, insistió Mulino, apostando a que 2026 marque el arranque económico que tanto espera la gente.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, dijo que: “Esta obra quedó abandonada, detenida, inconclusa. No podía repetirse esa historia”.

Aseguró que se rescató por instrucciones del presidente y que se terminó con responsabilidad y transparencia.

El intercambiador de Chitré no solo mejora el tráfico. Impacta la economía, el comercio, el turismo y la producción agropecuaria, fortaleciendo la conexión interna de Azuero y el acceso a servicios básicos.

En el acto estuvieron presentes el viceministro Iván De Ycaza, diputados de la Asamblea Nacional y autoridades locales, pero el verdadero protagonista fue un proyecto que pasó del abandono a la calle viva, como quería la gente.

