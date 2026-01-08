Moscoso: Nos preocupa la situación en Venezuela y apoyamos a María Corina

La expresidenta de Panamá Mireya Moscoso dijo estar muy preocupada por la "situación que enfrenta Venezuela".

Manifestó que el miércoles sostuvieron una reunión con la líder de la oposición María Corina Machado, donde se intercambió información; "las cosas no están bien, el panorama es preocupante".

Moscoso destacó que "estamos apoyando todo lo que María Corina nos diga, lo que podemos hacer, con quién hablar, qué mensaje hay que mandar".

"Yo creo que las cosas van a cambiar", expresó este jueves la expresidenta Moscoso, quien forma parte del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores.

Detalló que "Trump ha dicho cuáles son los pasos a seguir en Venezuela, y esperemos que esto se haga realidad pronto, porque el venezolano ya no aguanta más".

"Los que están fuera de su tierra quieren regresar y que haya democracia", sentenció la exmandataria panameña.

La exmandataria dijo "que si bien se logró la captura de Nicolás Maduro, aún faltan los otros miembros de su régimen".

"El único paso que se ha dado es sacar a Maduro y a su esposa Cilia Flores y enviarlos a la cárcel".

La exmandataria panameña expresó que todavía hay interrogantes como: ¿ dónde está Padrino, dónde están los demás?".

Las declaraciones de Mireya Moscoso se dieron durante la inauguración del puente intercambiador de Chitré.