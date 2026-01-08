Nacional - 08/1/26 - 10:39 AM

Más de $50 millones en juego: IFARHU abre Concurso de Becas desde el lunes

El proceso de inscripción será únicamente en línea, a través del sitio web oficial www.ifarhu.gob.pa, y estará habilitado del 12 al 23 de enero.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) confirmó que destinará más de B/.50 millones para el Concurso General de Becas, que beneficia tanto a estudiantes de primaria, secundaria y universidad en todo el país.

Las inscripciones serán solo por internet, nada de filas ni papeles por ahora. El registro se hará en la página oficial www.ifarhu.gob.pa, desde el 12 hasta el 23 de enero. Ahí cada estudiante deberá colocar sus datos personales y académicos, sin apuro pero sin dejarlo pa’ última hora.

Para poder entrar en la pelea, los estudiantes de primaria, premedia y media, tanto de escuelas oficiales como particulares, así como los de primer ingreso universitario en las cinco universidades estatales, deberán tener un promedio mínimo de 4.5.

En el caso de los universitarios que ya están estudiando y buscan becas de continuidad, el requisito es un índice académico mínimo de 2.0.

El IFARHU también advirtió que el código de inscripción que se genera al registrarse hay que guardarlo bien, como si fuera oro. Ese numerito será clave si el estudiante resulta preseleccionado.

Luego vendrá la parte seria: la entrega de documentos físicos, paso obligatorio para que la beca se haga realidad. Las fechas para esa fase todavía no están sobre la mesa, pero la institución avisará a su debido tiempo.

