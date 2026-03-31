Nacional - 31/3/26 - 12:00 AM

Especialista en derechos humanos afirma que a “El Loco” se le violaron ‘todos sus derechos’

Por: Redacción. -

El recorrido judicial de Ricardo Martinelli continúa generando dudas. Ayer, la abogada especializada en derechos humanos, Anahí Quintero Belda, una de las aspirantes a ocupar el cargo de Defensora del Pueblo, aseguró durante su presentación en la Comisión de Gobierno que al expresidente se le “violaron todos los derechos” en el caso ‘Pinchazos’.

Mencionó que en dicha causa el Estado panameño cometió múltiples irregularidades que podrían llevar a su condena.

“El caso Martinelli tiene todas las cartas para ser condenado el Estado; ahí hubo detención arbitraria y presión. No hubo procedimiento correcto”, afirmó. “Mi respuesta, sobre ese caso, como se comportó el Estado en ese momento, es que al señor Martinelli se le violaron todos los derechos”, sentenció.

Estos abusos, según el abogado Alejandro Pérez, no solo se cometieron en el mencionado caso; a Martinelli se le ha sometido a varios procesos penales bajo los mismos preceptos de manera injusta porque no se respeta su condición de extraditado.

“Él vino amparado por el Principio de Especialidad a hacerle frente a los delitos por los cuales fue extraditado; sin embargo, le han metido un montón de cargos y acusaciones chimbas que se están desmoronando”, dijo.

El jurista recalcó que el acuerdo de extradición entre Estados Unidos y Panamá establece claramente las causas penales por las que puede ser juzgado el exmandatario, pero no han sido consideradas; se le vincula en New Business y Odebrecht.

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Este último litigio, de acuerdo con su equipo legal, ha sido orquestado para inhabilitarlo políticamente, acusándolo sin pruebas de supuesto blanqueo de capitales pese a que aún no era funcionario público.

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