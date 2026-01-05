Esperan que haya agua potable en Las Tablas para desfile de las Mil Polleras

Tal como fue anunciado por las autoridades, este lunes inició el proceso de desinfección de la red de distribución de agua potable, como parte de la gestión que se ejecuta desde la planta potabilizadora regional Rufina Alfaro, siendo el distrito de Las Tablas la primera red en someterse a este procedimiento.

De acuerdo con Julissa De Gracia, directora regional del Idaan en la provincia de Los Santos, en el proceso se tiene prevista la aplicación de una solución desinfectante, por lo que se recomendó a la población no abrir los grifos ni utilizar el agua durante un período aproximado de 36 horas, mientras el sistema permanece cerrado para todos los usuarios.

La funcionaria explicó que fue necesario suspender el suministro a todos los clientes, debido a que se requiere destinar la totalidad de la producción de la planta al proceso de desinfección, a fin de garantizar la efectividad del procedimiento.

De Gracia indicó que el agua no será destinada para el consumo humano hasta que especialistas del Ministerio de Salud certifiquen su calidad mediante las pruebas correspondientes, como parte de los protocolos sanitarios establecidos.

Asimismo, autoridades de seguridad señalaron que se está trabajando para que el proceso se desarrolle de la forma más certera y rápida posible, con el objetivo de garantizar el suministro de agua potable ante la llegada de miles de visitantes que arribarán a la región de Azuero, con motivo del Desfile de las Mil Polleras, programado para el 17 de enero.

La directora regional del Idaan agregó que, una vez culminada esta fase, se estará aplicando el mismo protocolo de desinfección en el distrito de Guararé, y posteriormente en el resto del distrito de Los Santos, zonas que también reciben el suministro de agua desde esta planta potabilizadora.

Usuarios del distrito expresaron su malestar, debido a que el suministro de agua potable fue interrumpido antes de la hora previamente anunciada, generando afectaciones en viviendas y comercios.

Finalmente, se reiteró el llamado a la población a tomar las previsiones necesarias y a mantenerse atentos a los comunicados oficiales sobre la certificación del agua y la normalización progresiva del servicio.