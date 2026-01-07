Nacional - 07/1/26 - 10:03 AM

Este jueves abren parcialmente el tramo Guarumal en la carretera Panamá-Colón

En el tramo carretero se habilitarán dos carriles; uno por cada sentido.

 

Por: Diomedes Sánchez/Colón/Crítica -

Este jueves en horas del mediodía se abrirá parcialmente el tramo carretero del Guarunal en el corregimiento de Limón en la carretera Panamá-Colón, que lleva varios meses de reparación por daños estructurales.

Mediante un comunicado, el Ministerio de Obras Públicas (MOP), se detalló que la apertura de esta importante vía se llevará a cabo luego de una serie de evaluaciones técnicas ejecutadas en coordinación con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).

Esto forma parte de los avances de los trabajos de estabilización y rehabilitación vial; se abrirán dos carriles (uno por sentido), exclusivamente para vehículos livianos y transporte público.

La entidad informó además que está prohibido el tránsito de equipo pesado por esta área, el cual deberá continuar utilizando la autopista como ruta alterna, mientras avanzan los trabajos finales de estabilización del talud.

También se dio a conocer que la zona tendrá señalización vial adecuada y la presencia de agentes de la ATTT y de la Policía del Tránsito.

Mientras tanto, la autopista mantiene una garita exonerada de pago para los usuarios y se ha habilitado la salida por Quebrada Ancha.

