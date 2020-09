Estudiantes de Jaqué sin docentes y con un internet que no funciona

La educación a distancia, a través de clases virtuales, presenta serias dificultades en la provincia de Darién.

Celsa González, presidenta de la Asociación de Padres de Jaqué, denunció que unos 161 estudiantes de 9 grado no están recibiendo clases de ciencias sociales (cívica, historia y geografía) porque no tienen el profesor de la asignatura . Agregó que el internet para todos no funciona y que el de la escuela está limitado.

Señaló que la comunidad educativa está sumamente preocupada por la calidad de la educación que están recibiendo los estudiantes en esta provincia.. quedándose atrás.

En tanto, la Viceministra académica de Educación, Zonia Gallardo de Smith, reconoció que hay dificultades con relación a las clases virtuales, sin embargo, poco a poco se están atendiendo.

La funcionaria dijo que hay algunas dificultades: docentes retirados, enfermos, que no han podido llegar a sus áreas por diversas situaciones y dificultad con el material didáctico, pero, reiteró que están atendiendo esas necesidades para que se cumplan con el derecho a la educación.

De Smith confirmó que unos 60 mil estudiantes no han podido ser ubicados y que por esta razón, a partir del 14 de septiembre iniciarán campaña "Regresa a Clases"para recuperarlos.