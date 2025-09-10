Etelvina de Bonagas dice que la Unachi requiere más presupuesto

Etelvina Medianero de Bonagas, rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), anunció que solicitará un presupuesto superior a los 100 millones de dólares para el año fiscal 2026 ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.

"Si en el 2024 se tenía 108.9 millones de dólares, lo mínimo que se pide es que el presupuesto sea igual o mejor, pero nunca menor; esa es la esperanza que tenemos de que las autoridades de economías y finanzas analicen bien el presupuesto de la Universidad Autónoma de Chiriquí... Al no darnos presupuesto, estamos dejando de atender el área comarcal, a las regiones", expresó la rectora durante una entrega de certificados a estudiantes del programa de reforzamiento.

Además, la rectora calificó las acusaciones contra la Unachi como "falsas".

"Independientemente de lo que diga de la Unachi, es falso; la mayoría de los comentarios son falsos porque invitó a todo el país y a las autoridades a que vengan a la Unachi y se den cuenta de lo que se hace, porque tienen muy claro su objetivo", dijo.

Por otro lado, hizo referencia a algunos cambios que ha tenido dentro de la institución.

"Hemos hecho muchos correctivos, inclusive no tenemos asesores, cuando en todas las instituciones tienen asesores en todos los departamentos. Hemos disminuido docentes para tratar de que el presupuesto siquiera pueda mantener la universidad abierta", añadió.

Para el proyecto del presupuesto 2026, la Unachi recibirá 72.7 millones en comparación con los 72 millones que recibió el año previo, siendo la única universidad que recibirá un leve aumento. La Unachi sustentará el próximo 15 de septiembre.