Expresidente Martinelli reacciona por fallecimiento del fiscal Ricardo GonzÃ¡lez

Panamá- Hoy, lunes, falleció por causas naturales el Fiscal superior, Ricardo González, quien estuvo al frente del Caso Pinchazos en contra del Expresidente de la República, Ricardo Martinelli.

LEE TAMBIÉN: Absolución en juicio de Martinelli

Publicidad

El Tribunal de Juicio emitió una sentencia absolutoria en favor de Martinelli por este caso.

El exmandatario Martinelli al conocer la muerte del fiscal González, expresó un mensaje , a través de su cuenta de Twitter: "Me acabo de enterar del sensible fallecimiento de uno de los 8 fiscales del juicio pinchazos, Ricardo González no lo conocí, pero me parecía un buen hombre y sano apegado a su trabajo. Lamento su fallecimiento y le mando mi sentido pésame a sus familiares y al @PGN_PANAMA".