Nacional - 07/1/26 - 09:45 PM

Extraditan a gringa por secuestro internacional de menores

Tras cumplir los trámites correspondientes, fue puesta en manos de agentes federales para enfrentar la justicia en su país.

 

Por: Redaccióin / Crítica -

Unidades de Interpol Panamá, en coordinación con agentes del FBI, hicieron efectiva la extradición de una mujer norteamericana desde el Aeropuerto Internacional de Tocumen hacia Estados Unidos.

La mujer era requerida por las autoridades estadounidenses por la presunta comisión del delito de secuestro internacional de menores, un hecho que se habría registrado en el sector de California. 

Cae tico buscado por delitos sexuales: Interpol lo agarró en Panamá

Por otro lado,  la Oficina Central Nacional de Interpol Panamá aprehendió a un ciudadano costarricense que mantenía una solicitud de extradición vigente por la República de Guatemala.

Según el reporte oficial, el hombre es requerido por la presunta comisión de delitos sexuales y otros relacionados con el maltrato a la mujer.
Tras su captura, fue trasladado para los trámites legales correspondientes, quedando a órdenes de las autoridades mientras avanza su debido proceso.

