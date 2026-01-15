Nacional - 15/1/26 - 09:04 AM

Feria de la Naranja, abre calendario de ferias en Coclé

El evento ferial de este año se realizará del 28 de enero al 1 de febrero y se espera que la asistencia del público supere las 20 mil personas.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

El patronato de la XLIII Feria de la Naranja, a realizarse en Churuquita Grande de Penonomé, provincia de Coclé, brindó detalles sobre la organización del evento ferial de este año.
Destacó que en esta oportunidad se ofrece una amplia agenda cultural, folclórica, agropecuaria y gastronómica.

Churuquita Grande es un poblado de la provincia de Coclé ubicado a 30 minutos de la ciudad de Penonomé.

Lorelis Alveo, presidenta del patronato, dijo que para este año se ha confirmado la participación en esta feria de 55 artesanos y productores de la provincia.

El evento ferial de este año se realizará del 28 de enero al 1 de febrero y se espera que la asistencia del público supere las 20 mil personas que en el 2025 visitaron la feria.

Desde hace un mes se trabaja en la construcción de los ranchos en donde los expositores ofrecerán a los visitantes lo mejor de la producción agrícola y artesanal.

Agregó que para este año se tomó la decisión de levantar nuevos ranchos de exposición con el apoyo de los artesanos, emprendedores y productores agrícolas.

Te puede interesar

¡Chen chen para jubilados! Mulino promete pagar deuda histórica

¡Chen chen para jubilados! Mulino promete pagar deuda histórica

Enero 15, 2026
Feria de la Naranja, abre calendario de ferias en Coclé

Feria de la Naranja, abre calendario de ferias en Coclé

 Enero 15, 2026
Concejo de San Miguelito respalda medidas del Gobierno y se distancia de Irma

Concejo de San Miguelito respalda medidas del Gobierno y se distancia de Irma

Enero 15, 2026
Jubilados en alerta máxima por falta de pago de intereses del CEPADEN

Jubilados en alerta máxima por falta de pago de intereses del CEPADEN

 Enero 15, 2026
Santa Ana destapa su sistema de drenajes tras 40 años de abandono

Santa Ana destapa su sistema de drenajes tras 40 años de abandono

 Enero 15, 2026

Este año la entrada al evento tendrá un costo de $2.00 para adultos, $1.00 para niños y adultos mayores.

Alveo indicó que durante los días de feria 160 agrupaciones folclóricas del país se estarán presentando en tarima.

La Feria de La Naranja abre el calendario de feria en esta provincia, resaltó Kalisol Caballero, presidenta de la Comisión Nacional de Feria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

“Es una feria mágica”, a la cual están invitados todos los panameños para adquirir productos de la gastronomía local, entre ellos postres de papaya, coco, guayaba, raspadura y canela.

Dayana Sánchez, actual reina de Feria de la Naranja, indicó que este es un evento en el cual los artesanos muestran su destreza frente al público en el tallado de piedra de jabón, pintura y tallado de la madera.

Esta feria es también una vitrina para los artesanos que trabajan con la beyota, el junco y la chonta para la confección de sombreros.

La invitación está hecha para asistir a esta feria “hecha por campesinos para el pueblo”.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido

Sicarios atacan en Pedregal: un adolescente asesinado y un adulto herido
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó

¡Triste! Pasó dos años muerta en su sillón; nadie lo notó ni la ayudó
Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto

Robo exprés en Puerto Armuelles: Delincuentes actuaron en menos de 1 minuto
Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores

Capturan a alias "Pocho", presunto cabecilla pandilleril y 13 de sus seguidores