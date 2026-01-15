Feria de la Naranja, abre calendario de ferias en Coclé

El patronato de la XLIII Feria de la Naranja, a realizarse en Churuquita Grande de Penonomé, provincia de Coclé, brindó detalles sobre la organización del evento ferial de este año.

Destacó que en esta oportunidad se ofrece una amplia agenda cultural, folclórica, agropecuaria y gastronómica.

Churuquita Grande es un poblado de la provincia de Coclé ubicado a 30 minutos de la ciudad de Penonomé.

Lorelis Alveo, presidenta del patronato, dijo que para este año se ha confirmado la participación en esta feria de 55 artesanos y productores de la provincia.

El evento ferial de este año se realizará del 28 de enero al 1 de febrero y se espera que la asistencia del público supere las 20 mil personas que en el 2025 visitaron la feria.

Desde hace un mes se trabaja en la construcción de los ranchos en donde los expositores ofrecerán a los visitantes lo mejor de la producción agrícola y artesanal.

Agregó que para este año se tomó la decisión de levantar nuevos ranchos de exposición con el apoyo de los artesanos, emprendedores y productores agrícolas.

Este año la entrada al evento tendrá un costo de $2.00 para adultos, $1.00 para niños y adultos mayores.

Alveo indicó que durante los días de feria 160 agrupaciones folclóricas del país se estarán presentando en tarima.

La Feria de La Naranja abre el calendario de feria en esta provincia, resaltó Kalisol Caballero, presidenta de la Comisión Nacional de Feria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA).

“Es una feria mágica”, a la cual están invitados todos los panameños para adquirir productos de la gastronomía local, entre ellos postres de papaya, coco, guayaba, raspadura y canela.

Dayana Sánchez, actual reina de Feria de la Naranja, indicó que este es un evento en el cual los artesanos muestran su destreza frente al público en el tallado de piedra de jabón, pintura y tallado de la madera.

Esta feria es también una vitrina para los artesanos que trabajan con la beyota, el junco y la chonta para la confección de sombreros.

La invitación está hecha para asistir a esta feria “hecha por campesinos para el pueblo”.