Fiscales se pasan rascándose el dedo gordo de sus pies

Tras el inicio de las pruebas periciales en el caso pinchazo, el abogado Sidney Sittón cuestionó que en el caso hay siete fiscales que ganan $7,000 cada uno y se "están rascando el dedo gordo del pie" en el juicio.

Sittón, defensor del exmandatario Ricardo Martinelli, le sugirió al procurador Javier Caraballo que revise los videos para que verifique que esos funcionarios del Ministerio Público, no manejan la técnica del interrogatorio.

Ayer se trajo a un testigo de informática al que no saben interrogar, no permiten que el testigo fluya, no manejan la carpeta... en fin esto es mamotreto, exclamó el jurista.

Por su parte, Martinelli exclamó que a esos siete fiscales "deberían es botarlos".

"Esto verdaderamente es una farsa, un invento, puras babosadas que no tienen nada que ver con ningún caso. No sé cómo pueden tener siete fiscales, que deberían estar todos botados", dijo el exmandatario a su salida de la audiencia en el Sistema Penal Acusatorio

"En vez de estar persiguiendo el crimen, persiguiendo la ola de asesinatos que hay en la calle, que tienen al pueblo panameño patas pa' arriba, están perdiendo el tiempo por persecución política por culpa del vicepresidente Carrizo, que quiere ver cómo me inhabilita políticamente y no lo va a lograr", agregó.