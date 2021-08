Fiscalía se pasó por los forros Manual de Cadena de Custodia

El juicio en el caso "pinchazos telefónicos" entra hoy en su noveno día, cuando prevalecerá la lectura de los siete cuadernillos que la defensa del expresidente de la República, Ricardo Martinelli, advierte que no reconocerá su legitimidad, por estar viciado y con una cadena de custodia deficiente.

La cadena de custodia de la evidencia en la investigación judicial es indispensable y debe garantizar en todo momento a fin de que la búsqueda de la verdad real de un hecho delictivo y no quedar convertida en prueba espuria o ilícita por una actividad procesal defectuosa, tal como ha sucedido en el caso del proceso que se le sigue al exmandatario Martinelli.

La Fiscalía ha buscado como excusa de que para el momento que se realizó la investigación de este caso, no se encontraba vigente el manual de cadena de custodia en el país.

Algo que según expertos no es del todo cierto, ya que el manual de cadena de custodia se encuentra vigente desde 1990.

José Bocanegra, exfuncionario del Ministerio Público, dijo que al revisar el manual de cadena de custodia del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) se indica que desde 1990, los Servicios de Criminalística de la ex Policía Técnica Judicial (PTJ), utilizaron un formato de cadena de custodia, a solicitud de los instructores del programa de capacitación del International Criminal Investigative Training Assistance Program (ICITAP) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Incluso, desde 2008, a partir de la incorporación de los Servicios de Criminalística al Imelcf, se produjo una reorganización administrativa, y se previó la necesidad de elaborar un Manual de Procedimientos del Sistema de Cadena de Custodia e implementarlo. Esto, con base en las nuevas técnicas de investigación científica, los tratados internacionales sobre Derechos Humanos, la Constitución Política y las normas respectivas.

Entendiendo el papel primordial que tiene la cadena de custodia en el nuevo Sistema Penal Acusatorio, que ha entrado en vigencia en nuestro país, la Junta Directiva del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses autorizó la actualización del presente manual, en atención al artículo 28 de la Ley 69 de 27 de diciembre de 2007.

Con esto, se cae la teoría de la fiscalía de que para el momento que se realizaron las diligencias por este caso contra Martinelli no estaba vigente la cadena de custodia en Panamá.

Es más, recientemente el propio Imelcf certificó a la defensa de Martinelli que la evidencia tecnológica que pudieron acceder después de siete años no contaba con cadena de custodia, algo que se dejó plasmado en un informe que fue presentado ante el Tribunal de Juicio Oral que actúa en este proceso.

Bocanegra manifestó que en este manual se señala que todos los servidores públicos y los particulares, que se relacionen con el manejo de los indicios o evidencias, deben cumplir con su función, sin perjuicio de las responsabilidades a que haya lugar.

El experto señaló que al no contar una evidencia con la cadena de custodia de manera debida, no se puede garantizar la mismidad de la esta, es decir, que no se puede certificar que la información que se volcó cuando se realizó el peritaje sea idéntica o que no haya sido alterada por alguna persona.