Flexibilizan y cambian toque de queda y cuarentena Â¡Chequea!

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre anunció flexibilizaciones en las medidas de cuarentena y de toque de queda en algunas provincias del país ante una baja comprobada en los casos de Coivd-19.

Anunció que a partir del 15 de agosto se levanta la cuarentena total los domingos en La Chorrera, en Panamá Oeste y Las Tablas, en la provincia de Los Santos.

Se mantienen las medidas en los demás distritos de Panamá Oeste y se reforzará la vigilancia epidemiológica en los diferentes operativos tanto en La Chorrera como en Chame



La medida cambia en La Chorrera ante "la disminución en el número de casos COVID-19 y a un índice de positividad con tendencia a la baja.

Sucre indicó que la provincia de Los Santos experimenta una baja en el número de casos por lo que se levanta la cuarentena a partir del domingo 15 de agosto, mientras que en los distrito de Los Santos y Las Tablas el toque de queda será de 11:00 p.m. a 4:00 a.m..

También se anuncio la flexibilizan la medida de de toque de queda en los distritos de Santiago y Soná de 12:00 am a 4:00 am desde el lunes 16 de agosto.

Con respecto al distrito de Macaracas, se flexibiliza la medida de toque de queda de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m. y el cierre de los comercios a las 11:00 p.m.

Mientras que el Pedasí y Pocrí mantienen toque de queda de 12:00 a.m a 4:00 a.m., y se mantienen las medidas para el resto de distritos, con respecto a Chitré, pasa de 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

A partir del lunes 16 de agosto se levantan las medidas de toque de queda en el distrito de Donoso, en Colón, debido a que se han mantenido sin casos de Covid..

El toque de queda en los distritos de Parita y Pesé de la provincia de Herrera será de 12:00 a.m. hasta las 4:00 a.m, y se mantienen las medidas para el resto de distritos.

En Chitré, el toque de queda será de 11:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

En los distritos de Mironó, Ñurum y Santa Catalina, en la comarca Ngäbe Buglé, se levantan todas las medidas, y mantenemos la vigilancia epidemio

A partir del domingo 15 de agosto se levanta la cuarentena dominical en el distrito de La Chorrera. y el toque de queda será de 10:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

El comercio estará abierto hasta las 9:00 p.m. de lunes a domingo.