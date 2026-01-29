Nacional - 29/1/26 - 12:00 AM

Foro económico: Mulino pide bloque latinoamericano fuerte

El presidente José Raúl Mulino instó a los países de América Latina y el Caribe a conformar un bloque sólido para enfrentar los desafíos del nuevo orden mundial.

 

Por: Maricarmen Camargo -

El presidente José Raúl Mulino inauguró este miércoles el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe 2026, con un llamado firme a sus homólogos regionales a conformar un bloque de naciones sólido, capaz de enfrentar los desafíos y amenazas de un orden mundial en reconfiguración.

Mulino sostuvo que el encuentro solo tendrá impacto real si los países de América Latina y el Caribe actúan de manera conjunta, superando divisiones históricas y apostando por una integración regional efectiva.

“Estoy convencido de que América Latina debe consolidarse como un bloque único, porque solo así tendrá poder de negociación y capacidad de respuesta ante posibles amenazas. Solo de esta manera podremos reclamar el lugar que nos corresponde como miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para garantizar la paz mundial”, recalcó.

El mandatario también destacó el rol histórico de Panamá en el escenario internacional y su capacidad para adaptarse a complejas coyunturas geopolíticas, subrayando la importancia estratégica del país.

“Por su Canal de Panamá y sus puertos estratégicos, Panamá ha convivido con estas tensiones durante décadas, pero en los últimos años se han profundizado. Lejos de debilitarnos, esto ha demostrado cuán importantes somos como una vía estratégica mundial para Norteamérica, Sudamérica, Asia y Europa”, expresó.

Mulino advirtió que el mundo avanza hacia un nuevo orden internacional, más alejado del idealismo y más cercano a una diplomacia realista, recordando que Panamá ya ha enfrentado escenarios similares a lo largo de su historia.

Asimismo, el presidente agradeció la presencia de los mandatarios asistentes e invitó a estrechar lazos regionales, aprovechando que Latinoamérica es una región estratégica por su producción de alimentos, reservas hídricas, biodiversidad, abundancia de minerales y recursos renovables.

El mandatario puso además a disposición de los países hermanos el Canal de Panamá y la privilegiada posición geográfica del país, como plataforma para facilitar la exportación de productos latinoamericanos hacia los mercados globales.

“Trabajemos juntos y sigamos unidos, fortaleciendo nuestras economías, nuestras relaciones y nuestra posición frente al mundo, para ser un contrapeso de paz, diálogo y equilibrio global”, concluyó Mulino.

