¡Fracaso! Solo 6 firmas se lograron en revocatoria de mandato contra Paulette

El proceso de revocatoria de mandato contra la diputada Paulette Thomas no prosperó. El pasado sábado fue la fecha tope para la recolección de firmas y solo se lograron 6 de un total de 50,162 requeridas para avanzar con la solicitud.



La acción contra la diputada independiente del circuito 8-3 fue impulsada por Rubén Darío De La Rosa Caballero, quien solo alcanzó un 0.012% de firmas en los 120 días calendario requeridos para que el proceso continuara.



La Dirección Regional de Organización Electoral de Panamá Centro. informó que la resolución con los resultados de la recolección fue publicada este lunes, en el Boletín del Tribunal Electoral n° 5965.



El proponente tiene un período de cinco días hábiles para presentar un recurso de impugnación contra la resolución.