El fraude de paternidad podría convertirse en delito penal en Panamá. Un anteproyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional propone sanciones de dos a cinco años de prisión, además de multas económicas, para quienes engañen a un hombre y lo induzcan a reconocer legalmente como hijo a un menor que no es biológicamente suyo.

La iniciativa, identificada como el Anteproyecto de Ley N.° 333 y presentada por el diputado Jairo “Bolota” Salazar Ramírez, busca cerrar vacíos legales que actualmente permiten que este tipo de engaño quede sin consecuencias penales. La propuesta ha generado reacciones encontradas al tratarse de un tema sensible que involucra familia, derechos del menor y justicia penal.

🟦 Eliminación de plazos y acceso a la justicia

Uno de los ejes centrales del proyecto es la eliminación del plazo para impugnar la paternidad cuando se compruebe que existió dolo, engaño u ocultamiento de la verdad. Esto permitiría que el hombre afectado pueda acudir a los tribunales incluso años después, siempre que demuestre haber sido víctima de fraude de paternidad.

🟦 Pruebas de ADN obligatorias

El anteproyecto establece la obligatoriedad de las pruebas científicas de ADN, las cuales podrán ser ordenadas por los jueces incluso de oficio. La negativa injustificada a someterse a estas pruebas será considerada un indicio grave dentro del proceso judicial.

🟦 Cancelación de filiación y derechos del menor

En caso de comprobarse el fraude, la propuesta ordena la cancelación de la filiación en el Registro Civil y la eliminación de las obligaciones legales futuras del hombre afectado. No obstante, se garantiza el derecho del menor a conocer su verdadera identidad y a reclamar su filiación biológica.

🟦 Agravantes y aumento de penas

El proyecto contempla agravantes que aumentarían la pena cuando el engaño se haya mantenido por más de cinco años, exista más de un menor afectado o se haya obtenido un beneficio económico reiterado producto del fraude.

La iniciativa será analizada por la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, donde se prevé un debate intenso sobre el alcance y las implicaciones de esta reforma legal.

🟥 “Genera incomodidad, pero es necesaria”, dice Salazar

El diputado Jairo Salazar reconoció que su propuesta para sancionar penalmente el fraude de paternidad genera incomodidad, pero aseguró que el país no puede seguir ignorando una realidad que, según dijo, está causando daños emocionales profundos a muchos hombres.

“Esto va a generar conflicto con personas que no quieren escuchar, pero así soy yo”, afirmó durante su intervención en el Pleno al sustentar el anteproyecto.

Salazar cuestionó que, aunque actualmente existe la impugnación de paternidad, una vez comprobado que el hijo no es biológicamente del hombre engañado, no existe ninguna consecuencia legal.

“Le meten un gol al hombre, hacen la prueba y resulta que el hijo no es de él… y en este país no pasa nada”, denunció.

El diputado sostuvo que la ley tiene un carácter preventivo y sancionador, con el objetivo de frenar el engaño. “Cuando una persona sepa que hay cárcel, lo va a pensar dos veces”, enfatizó.

Relató además que ha conocido numerosos casos de hombres que, tras años de crianza y manutención, descubren que no son los padres biológicos. “Eso causa dolor, estrés y depresión. Un buen padre también tiene sentimientos”, subrayó.

Aunque aclaró que la mayoría de las mujeres actúan con responsabilidad, indicó que existe un grupo minoritario que incurre en mala fe, por lo que insistió en que la ley busca hacer justicia y poner fin al engaño.