¡Fuera del paso! Desalojan a buhoneros del Metro en San Miguelito

Como parte de un operativo para recuperar los espacios públicos, este jueves fueron desalojados los vendedores informales que se ubican en los alrededores de la estación del Metro en el distrito de San Miguelito. El objetivo de esta acción es garantizar un tránsito fluido y seguro para los usuarios de las líneas 1 y 2 del sistema ferroviario.

El operativo fue ejecutado por unidades de la Policía Nacional, en conjunto con funcionarios del Servicio Nacional de Migración, la Autoridad Nacional de Aduanas y personal del Metro de Panamá. Durante la intervención, se procedió al retiro de los puestos de buhonería que ofrecían productos alimenticios y mercancía variada a los transeúntes.

Las autoridades señalaron que, además de ocupar espacios destinados al libre tránsito, en el área se encontraban varios extranjeros ejerciendo actividades de comercio informal, lo cual está legalmente reservado para ciudadanos panameños. También se sospecha que parte de la mercancía vendida podría ser producto de contrabando.

Ante la medida, algunos vendedores expresaron su inconformidad, asegurando que la venta informal es su única fuente de ingreso en medio de una alta tasa de desempleo. Solicitaron a las autoridades ser reubicados en zonas donde puedan seguir ofreciendo sus productos sin afectar el espacio público.

El Metro de Panamá ha realizado desalojos similares en otras estaciones, en cumplimiento con las normas que regulan el uso de sus instalaciones. La entidad reiteró su compromiso de mantener condiciones adecuadas para que los usuarios se desplacen sin inconvenientes.