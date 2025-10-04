Fugas y roturas de agua potable afecta al corregimiento de San Juan

El desperdicio del agua potable producto de roturas o fugas en el sistema de distribución preocupa tanto a las autoridades locales como a los pobladores del corregimiento de San Juan, área de la Transístmica de Colón, por lo que piden a cuadrillas del Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) atender la situación en la zona.

Gabriel Ávila, representante del corregimiento de San Juan manifestó que estos daños generan una molestia permanente a los pobladores, en la que ante los daños, muchas casas se quedan sin el servicio.

Indicó que estos reportes de daños ya han sido presentados al IDAAN, en la que se ha solicitado que se venga a las comunidades a reparar los daños.

LEE TAMBIÉN: Hallan cuerpo de hombre secuestrado en fosa clandestina en Bocas

Agregó que se hace necesario que se atienda con prontitud el problema porque el agua es vital para todos.

Al tiempo que solicitó que se asigne un presupuesto adecuado para atender las roturas y se hagan las reparaciones.

Para Marco González, residente en San Juan, lo único que llega siempre y nunca falla, es el recibo del IDAAN, pero el agua no llega.

Ante estas denuncias públicas, la entidad no emitió comentarios sobre la denuncia de Ávila y de las comunidades del corregimiento de San Juan.