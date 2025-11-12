Funcionario de la CSS plantea controlar ingreso de estudiantes de medicina

La idea de controlar o restringir el ingreso de nuevos estudiantes en las facultades de medicina de las universidades del país sigue rondando la mente de funcionarios del sector salud.

El asesor del director de la Caja de Seguro Social (CSS) y Jefe de Docencia e Investigación, Paulino Vigil, afirmó que “tenemos que generar un control entre lo que necesita el país y la capacidad de formar estos profesionales”, refiriéndose a los jóvenes que actualmente estudian la carrera de medicina y los que tienen entre metas profesionales cursar dichos estudios en las universidades estatales y particulares del país.

“Hay muchas facultades de medicina”, se quejó el funcionario de la CSS, al tiempo que reflexionó que dichas facultades serían necesarias.

“Están egresando o formando en las universidades muchos médicos, y no tenemos la capacidad para atenderlos en los hospitales”, apuntó Vigil en el programa Radar de TVN-2.

Vigil manifestó que cuando existía solamente la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá no había la situación de las quejas por falta de plazas para internado médico. “Tenemos que enfrentar a la realidad”, expresó.

Por su parte, la Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, Oris Lam de Calvo, mostró un pensamiento similar al de Vigil, aunque se mostró partidaria de que autoridades gubernamentales y académicas de distintas universidades sostengan un diálogo para “ajustar” el tema de la formación de nuevos médicos.

Desde la Asociación de Universidades Particulares de Panamá (AUPPA) proponen que el debate nacional se enfoque no en restringir el acceso a la formación médica, sino en fortalecer la planificación conjunta entre el Estado y las universidades, de manera que la educación superior responda efectivamente a las necesidades del sistema de salud.

Reconocen la preocupación del Ministerio de Salud y demás autoridades por la limitada capacidad estatal para absorber a todos los egresados en las plazas de internado, requisito indispensable para obtener la idoneidad médica.

“Consideramos que esta dificultad no debe interpretarse como una sobreoferta de médicos, sino como una expresión de un problema estructural en la planificación y financiamiento del sistema público de salud”, destaca la AUPPA.