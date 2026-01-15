Funcionarios del Idaan en Colón exigen el pago del bono adeudado del 2025

Los funcionarios del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) gestionan su bono 2025 ante las autoridades nacionales.

A finales del año pasado, los empleados de esta entidad paralizaron labores exigiendo el pago del bono, conquista alcanzada por estos servidores públicos.

José González, dirigente de los trabajadores del Idaan en Colón, informó que durante una reunión sostenida se les explicó que el bono no estaba en Gaceta Oficial, por lo que se retiraron y regresaron a sus labores.

Indicó que, como el bono no estaba en Gaceta Oficial, habría que hacer el proceso legal, que incluye una serie de trámites.

Agregó que actualmente se están haciendo todos los procesos, y se tiene entendido que ya se aprobó en Gaceta Oficial.

Y se está en la conversación con el Ministerio de Economía y Finanzas, además de la Contraloría, para obtener una respuesta.

En caso de no lograr una respuesta satisfactoria, se seguirán interponiendo los recursos administrativos necesarios, puntualizó González.