Gabinete autoriza al MEF a negociar enmienda millonaria con AES

El Consejo de Gabinete dio luz verde a la Resolución N°119-25, con la que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a gestionar la Enmienda N°1 al Acuerdo de Capitalización entre los socios mayoritarios de la empresa AES Panamá, S.R.L.

En febrero de 2023, la Asamblea de Socios de AES Panamá aprobó un Plan Actualizado de Capitalización que contempla una inversión de hasta $198.3 millones en el Proyecto Generadora de Gatún.

Este plan incluye la adquisición del 49% de las cuotas de participación de AES Latin America en Group Energy Gas Panamá, así como futuros aportes de capital necesarios para el desarrollo del proyecto.

Tras varios retrasos en su ejecución, el 15 de mayo de 2025, la asamblea aprobó enmendar el calendario de capitalizaciones para cumplir con los compromisos establecidos.

Posteriormente, el Consejo Económico Nacional (CENA) emitió una opinión favorable el 2 de octubre de 2025, recomendando autorizar la firma de la enmienda entre el MEF y AES Global Power Holding, BV.

Con la resolución aprobada, el Estado panameño se compromete a capitalizar a AES Panamá con hasta $100.1 millones durante las vigencias fiscales 2023, 2024, 2026 y 2027.

Los aportes de 2023 y 2024 ya fueron realizados, mientras que los de 2026 y 2027 dependerán de la disponibilidad presupuestaria futura.

A su vez, AES Global aportará hasta $97.3 millones en el mismo periodo, completando así la inyección de capital prevista para impulsar la generación energética en el país.