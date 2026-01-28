Gaby imputado, pero se va a casa con detención domiciliaria

El exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo salió de la audiencia con arresto domiciliario y prohibición de salir del país, tras ser imputado por presunto enriquecimiento injustificado.

La jueza Oris Medina legalizó su aprehensión, mientras la fiscalía anunció que apelará las medidas.

La sesión comenzó cerca de las 5:00 p.m., con Carrizo llegando bajo un fuerte operativo de seguridad desde la sede de la Policía Nacional en la DIJ.

Una hora después, la jueza decretó un receso de hora y media mientras evaluaba cómo seguir con el caso, luego de que la defensa presentara una advertencia de inconstitucionalidad.

Los abogados alegaron que Carrizo es diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) por derecho propio, aunque no haya juramentado, y que eso hace que parte del proceso pueda ser nulo. El abogado Roberto Moreno dijo que la Corte Suprema es la única que puede decidir sobre la competencia del caso.

Por su parte, Víctor Orobio, otro de los defensores, sostuvo que demostrarán que el presunto enriquecimiento de 1.9 millones de dólares “no existe” y que la carpeta de investigación tiene menos de 20 días de haberse presentado.

Carrizo regresó al país el martes temprano “a dar la cara” y enfrentar la imputación, aunque también tenía la intención de juramentarse como diputado del Parlacen.

La investigación inició de un informe de la Contraloría General, que en noviembre de 2025 ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias por hasta 1.3 millones de dólares, en un proceso que inicialmente era administrativo, pero que terminó derivando en penal.

Según la fiscalía, Carrizo habría recibido 1.9 millones de dólares de manera injustificada, lo que motivó la imputación.