Nacional - 01/12/25 - 10:23 AM

Gianelis García, la chica colonense que se gana el corazón del baloncesto

La chica, que ya carga con el respeto de su categoría, llevó a su equipo a la victoria en la primera edición del torneo U1

 

Por: Diomedes Sánchez / Crítica -

La juventud colonense vuelve a brillar. Gianelis García Trotman, una joven de 15 años, se está convirtiendo en la nueva joya del baloncesto de Colón, dejando claro que el talento no se hereda: se trabaja, se suda y se pelea en la cancha.

La chica, que ya carga con el respeto de su categoría, llevó a su equipo a la victoria en la primera edición del torneo U15, ganándose el aplauso de todos y el título de mejor jugadora colonense en un torneo internacional.

Después del partido, Gianelis habló con humildad: “Primero agradezco a Dios… esta final no fue nada fácil. Todas las chicas le metieron ganas para lograr este triunfo que costó trabajo sin descanso”, dijo con la emoción todavía pegada al pecho.

Hija de Jonathan Alexander García (QEPD) y de la profesora Gia Trotman, la joven ha demostrado que la disciplina mueve montañas. 

Aunque nunca conoció a su padre, Gianelis encontró guía y apoyo en su familia, en especial en Kervin Humpreys, su papá de crianza, quien la ha respaldado “al 100% desde pequeña”.

Su abuelo, el comunicador colonense Dámaso Reynaldo García, no pudo ocultar el orgullo:
“Mi nieta demuestra que el ADN del colonense es de triunfador”, expresó con el pecho inflado.

La chica ya fue nombrada MVP del partido y empieza a sonar fuerte fuera del país: ligas internacionales la están observando, reconociendo que esta colonense tiene madera para convertirse en una de las grandes figuras del baloncesto panameño.

Te puede interesar

Gianelis García, la chica colonense que se gana el corazón del baloncesto

Gianelis García, la chica colonense que se gana el corazón del baloncesto

Diciembre 01, 2025
Concejo debate exoneración navideña y mejoras a espacios públicos

Concejo debate exoneración navideña y mejoras a espacios públicos

Diciembre 01, 2025
Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

Ráfaga de plomo mata a uno; hiere a 4, entre ellos un niño de 5 años

 Diciembre 01, 2025
Embajador gringo: Mulino está haciendo un gran trabajo en Panamá

Embajador gringo: Mulino está haciendo un gran trabajo en Panamá

 Diciembre 01, 2025
ALCALDE MAYER ENCIENDE LA NAVIDAD EN LA CIUDAD CAPITAL

ALCALDE MAYER ENCIENDE LA NAVIDAD EN LA CIUDAD CAPITAL

 Diciembre 01, 2025

Colón tiene estrella nueva… y apenas está empezando.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz

Hombre muere tras ser atropellado en la avenida Domingo Díaz
Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas

Vecino queda detenido por golpear a anciana de 87 años en Veraguas
Aeronaval cae de sorpresa en Farallón y decomisa 909 paquetes de coca

Aeronaval cae de sorpresa en Farallón y decomisa 909 paquetes de coca
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana

¿Se armaban para guerra? Policía incauta arsenal en Santa Ana