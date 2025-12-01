Gianelis García, la chica colonense que se gana el corazón del baloncesto

La juventud colonense vuelve a brillar. Gianelis García Trotman, una joven de 15 años, se está convirtiendo en la nueva joya del baloncesto de Colón, dejando claro que el talento no se hereda: se trabaja, se suda y se pelea en la cancha.

La chica, que ya carga con el respeto de su categoría, llevó a su equipo a la victoria en la primera edición del torneo U15, ganándose el aplauso de todos y el título de mejor jugadora colonense en un torneo internacional.

Después del partido, Gianelis habló con humildad: “Primero agradezco a Dios… esta final no fue nada fácil. Todas las chicas le metieron ganas para lograr este triunfo que costó trabajo sin descanso”, dijo con la emoción todavía pegada al pecho.



Hija de Jonathan Alexander García (QEPD) y de la profesora Gia Trotman, la joven ha demostrado que la disciplina mueve montañas.

Aunque nunca conoció a su padre, Gianelis encontró guía y apoyo en su familia, en especial en Kervin Humpreys, su papá de crianza, quien la ha respaldado “al 100% desde pequeña”.

Su abuelo, el comunicador colonense Dámaso Reynaldo García, no pudo ocultar el orgullo:

“Mi nieta demuestra que el ADN del colonense es de triunfador”, expresó con el pecho inflado.

La chica ya fue nombrada MVP del partido y empieza a sonar fuerte fuera del país: ligas internacionales la están observando, reconociendo que esta colonense tiene madera para convertirse en una de las grandes figuras del baloncesto panameño.

Colón tiene estrella nueva… y apenas está empezando.