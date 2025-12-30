Nacional - 30/12/25 - 07:36 PM

Gobierno interviene para resolver problema de la basura en San Miguelito

La coordinación quedará en manos del Secretario de Metas, José Ramón Icaza, luego del pedido directo de la alcaldesa.

 

Por: Redacción / Crítica -

El presidente José Raúl Mulino anunció que el Gobierno va a meter fondos extraordinarios para atender de forma urgente la crisis de recolección de desechos en el distrito de San Miguelito. 

San Miguelito vive una crisis de aseo que puede derivar en una crisis sanitaria”, escribió el mandatario en X, dejando claro que el tema ya no se podía seguir pateando.

Mulino explicó que la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) entrará de lleno al distrito y que los fondos serán descentralizados, como ya se ha hecho con otros municipios. 

El presidente también mencionó al diputado Eduardo Camacho, diciendo que ha estado presionando para que su distrito no se quede hundido entre bolsas negras y desechos regados.

Del lado del municipio, Irma Hernández fue clara en TVN Noticias. Dijo que la Alcaldía va a meter más dinero para alquilar equipos, porque la empresa Revisalud, que todavía tiene contrato hasta enero de 2026, ha bajado la recolección de forma preocupante.

Según Hernández, las cifras hablan solas.
En diciembre de 2024, Revisalud recogía 14 mil toneladas de basura.
En diciembre de 2025, apenas 9 mil toneladas.

¿La diferencia? La Alcaldía la está cargando sola, en un plan que se pensó solo para mitigar, no para reemplazar todo el servicio.

“Ese plan era para ir en paralelo, pero la empresa saltó del barco antes de tiempo”, soltó la alcaldesa, sin maquillar la situación.

Hernández dijo que la salida de Revisalud del distrito está siendo “bochornosa”, justo cuando la generación de basura va en aumento y la paciencia de la gente ya se acabó.

Fondos extraordinarios, intervención directa y presión política. San Miguelito no necesita más excusas. Necesita camiones, equipos y basura fuera de las calles. Y rápido.

