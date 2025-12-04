Nacional - 04/12/25 - 12:20 PM

Gobierno venezolano espera que Wingo y Copa reinicien vuelos en 48 horas

Ambas aerolíneas suspendieron sus itinerarios de este jueves y viernes con origen y destino en Caracas

 

Por: EFE -

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela indicó este jueves que espera que la aerolínea colombiana Wingo y su matriz, Copa Airlines, reinicien sus vuelos en 48 horas.

Ambas aerolíneas suspendieron sus itinerarios de este jueves y viernes con origen y destino en Caracas debido a "intermitencias en una de las señales de navegación".

"Mantendremos el monitoreo de las líneas aéreas que continúan sus operaciones en el país, ratificando la operatividad y seguridad del espacio aéreo venezolano", señaló el INAC en un comunicado, publicado en su cuenta de Instagram.

Copa y Wingo cancelaron temporalmente sus vuelos desde y hacia Caracas procedentes de Panamá y Colombia, respectivamente, tras informar que, este miércoles, sus pilotos registraron "intermitencias en una de las señales de navegación", aunque, subrayaron, esta situación "en ningún momento comprometió la seguridad operacional".

También este jueves la aerolínea venezolana Laser informó que canceló sus viajes en la ruta desde Caracas a Madrid y viceversa hasta el 8 de diciembre por "causa de fuerza mayor", luego de que la Agencia Española de Seguridad Aérea (AESA) lanzara una "alta recomendación" a los operadores civiles de no sobrevolar el país suramericano.

Venezuela vive una crisis de conectividad aérea a raíz de la ola de cancelaciones de vuelos que causó el aviso emitido el 21 de noviembre por la Administración Federal de Aviación (FAA) de EE.UU., en el que instó a "extremar la precaución" al sobrevolar este país y el sur del Caribe ante lo que considera "una situación potencialmente peligrosa" en la zona.

La advertencia de la FAA se produjo en medio del despliegue militar ordenado por la Administración de Donald Trump en aguas del Caribe próximas a Venezuela para luchar contra el narcotráfico, pero que el Gobierno de ese país considera que, en realidad, busca sacar del poder a Nicolás Maduro.

En este contexto, varias aerolíneas cancelaron sus viajes y, en respuesta, el Ministerio de Transporte de Venezuela y el INAC revocaron la concesión de vuelo a Iberia, TAP, Avianca, Latam Colombia, Turkish Airlines, Gol, Air Europa y Plus Ultra.

