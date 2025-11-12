Nacional - 12/11/25 - 02:37 PM

Golpe al bolsillo: Precios de la gasolina suben este viernes

Estos nuevos precios estarán vigentes desde el 14 hasta el 28 de noviembre de 2025.

 

Por: Redacción / Web -

Un golpe al bolsillo de los panameños se avecina, ya que a partir de este viernes 14 de noviembre, los precios de los combustibles experimentarán un nuevo aumento, según lo informado por la Secretaría Nacional de Energía. 

Los ajustes, que se realizan cada 14 días conforme a las cotizaciones internacionales de los productos terminados en la costa del Golfo de Estados Unidos, reflejan incrementos leves en los precios por litro de los principales combustibles.

El detalle de los aumentos es el siguiente:

*Gasolina de 95 octanos: Aumento de 0.032 centésimos por litro.
 

*Gasolina de 91 octanos: Aumento de 0.035 centésimos por litro.
 

*Diésel*: Aumento de 0.045 centésimos por litro.

Estos nuevos precios estarán vigentes desde el 14 hasta el 28 de noviembre de 2025, en el marco del ajuste quincenal que el Gobierno  realiza según las fluctuaciones del mercado internacional de hidrocarburos.
 

