Nacional - 28/9/25 - 08:35 AM

Golpe a la mineria ilegal: caen 22 colombianos

Por: Redacción / Crítica -

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) asestó un duro golpe a la minería ilegal en la Comarca Gunayala. La acción, denominada Operación Odín 2, se ejecutó en el río Pito, sector El Pozón, como parte de la macro-operación Dyobari II.

El despliegue de las unidades fronterizas resultó en la captura de 22 ciudadanos de nacionalidad colombiana. 

El grupo incluía cuatro mujeres (una de ellas menor de edad) y 18 hombres (tres también menores de edad).

Decomiso de Oro y Equipo Especializado

 

Además de las aprehensiones, el operativo se saldó con el decomiso de materiales y equipos utilizados para la extracción ilícita de minerales. Entre las evidencias incautadas destacan:

  • Cuatro envases con oro extraído ilegalmente.
  • Una escopeta calibre .22 con seis municiones.
  • Sustancias ilícitas.
  • Una draga de gran capacidad y equipo especializado (palas, piquetas, bateas y tanques de combustible).
  • Diversos artículos tecnológicos como teléfonos celulares, pesas digitales y una batería portátil.

 

Próximos Pasos en la Investigación

 

Los bienes confiscados fueron puestos a disposición del Ministerio de Ambiente (@miambientepma) para el peritaje y la evaluación de los daños ambientales causados en el río Pito

Por su parte, la Procuraduría General de la Nación ha iniciado las investigaciones correspondientes contra los detenidos por delitos contra el ambiente y los recursos naturales.

Esta acción del SENAFRONT y las autoridades panameñas reafirma el compromiso de proteger las áreas naturales y las comarcas indígenas de la explotación criminal.

 

