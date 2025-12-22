Harán consulta ciudadana para construir un nuevo hospital para Las Tablas

Tras años de reclamos por parte de la población del distrito de Las Tablas y de la provincia de Los Santos, las autoridades de salud anunciaron el inicio de un proceso que busca la adecuación y modernización del Hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, principal centro hospitalario de esta región del país.

El hospital, que tiene aproximadamente 28 años de funcionamiento, fue concebido para atender a una población considerablemente menor a la actual.

Con el crecimiento sostenido de las comunidades aledañas, la infraestructura ha quedado limitada para responder a la demanda de servicios médicos, situación que por años ha sido señalada por residentes y usuarios del sistema de salud.

El director encargado de la Región de Salud de Los Santos, Luis de Pasquale, indicó que si bien durante este tiempo se han realizado adecuaciones en la estructura, mejoras en equipamiento y fortalecimiento del recurso humano, estas acciones resultan insuficientes frente a las necesidades actuales.

En ese sentido, anunció que se realizará una consulta ciudadana, con el objetivo de que la población pueda expresar de manera directa cuáles son los principales aspectos que deben ser mejorados en este centro médico.

De Pasquale recalcó que este proceso permitirá definir, de forma participativa, el rumbo del proyecto de ampliación y modernización del hospital Joaquín Pablo Franco Sayas, el cual no será cerrado mientras se desarrolla el proyecto, ya que su funcionamiento deberá mantenerse de manera paralela a cualquier iniciativa de ampliación o construcción que se apruebe tras la consulta ciudadana.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Los Santos, Fernando González, hizo un llamado a la participación activa no solo de la comunidad en general, sino también del personal médico, enfermeras, administrativos y demás colaboradores del hospital.

González destacó que quienes laboran diariamente en el centro hospitalario conocen de primera mano las carencias, limitaciones y necesidades prioritarias, por lo que su aporte será clave para garantizar que el proyecto responda verdaderamente a la realidad del sistema de salud en la provincia.