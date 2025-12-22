Colisión frontal en Antón termina en tragedia

Panamá- Carlos Manuel Tuñón (53 años), conductor de un vehículo tipo sedán, falleció anoche luego de verse involucrado en una colisión que tuvo lugar en la Vía Interamericana, a la altura de la entrada del corregimiento de Juan Díaz, distrito de Antón, provincia de Coclé.

Eran cerca de las 8:00 de la noche cuando, por razones que son investigadas, tuvo lugar una colisión frontal entre el sedán Hyundai de color negro conducido por Tuñón y un pickup Hilux blanco.

El vehículo de la víctima se movilizaba de Penonomé hacia Antón, por lo que se investiga si el 4x4, conducido por un joven de 21 años, ingresaba o salía de Juan Díaz.

El impacto entre los dos vehículos fue tan fuerte que Tuñón murió en la escena, pese a que paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias (Sume 911), se presentaron al lugar para brindarle los primeros auxilios.

Unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) le efectuaron la prueba con el alcohosensor al conductor sobreviviente y esta marcó negativo.

La investigación que adelanta el personal de Accidentología del Ministerio Público debe establecer cuál de los dos conductores involucrados en este fatal accidente tuvo la culpa.