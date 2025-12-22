Nacional - 22/12/25 - 02:42 PM

Doce personas han muerto este año por influenza en Panamá Oeste

En la actualidad dos personas con este tipo de virus respiratorio se mantienen ingresadas en estado delicado en el Hospital Nicolás A. Solano.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

La influenza tipo A y B ha causado la muerte de 12 personas durante este año 2025, en la provincia de Panamá Oeste, según cifras dadas a conocer por el Ministerio de Salud (MINSA).

Actualmente, dos personas con este tipo de virus respiratorio se mantienen ingresadas en estado delicado en el Hospital Nicolás A. Solano.

Lorena Merlo, jefa regional de Epidemiología del MINSA en la provincia de Panamá Oeste, detalló que durante este 2025 ha sido necesario hospitalizar a 92 personas por complicaciones médicas.

Las instalaciones de salud han reportado entre enero y diciembre de este año 4,837 casos de influenza.

Agregó además que actualmente el porcentaje de cobertura en toda la provincia se ubica en un 80%, aun cuando ya han sido aplicadas 151 mil 164 dosis de vacuna contra la influenza en esta provincia.

Esta cifra se ubica por debajo de las 172 mil 164 dosis aplicadas en el 2024, dijo la Dra. Merlo.

Te puede interesar

Panamá investiga el mal uso de la bandera

Panamá investiga el mal uso de la bandera

Diciembre 22, 2025
Se endurece la vigilancia sanitaria por Influenza A (H3N2)

Se endurece la vigilancia sanitaria por Influenza A (H3N2)

 Diciembre 22, 2025
Doce personas han muerto este año por influenza en Panamá Oeste

Doce personas han muerto este año por influenza en Panamá Oeste

 Diciembre 22, 2025
Vuelo de repatriación se retrasa por falta de documentación

Vuelo de repatriación se retrasa por falta de documentación

 Diciembre 22, 2025
Después de 25 años reparan las calles internas de Sabanitas en Colón

Después de 25 años reparan las calles internas de Sabanitas en Colón

 Diciembre 22, 2025

LEA TAMBIÉN:  ¡Locura! Lo privan de libertad y lo esconden en un hangar

Detalló además que ya se ha detectado en el corregimiento de Veracruz, en Arraiján, un caso de una persona contagiada con el virus H3N2 con la variante K y que es atendida en un centro médico de la capital.

La Dra. Merlo insistió en la necesidad de que la población acuda a las instalaciones de salud a aplicarse la vacuna contra la influenza. 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos
Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!

Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!