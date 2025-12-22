Doce personas han muerto este año por influenza en Panamá Oeste

La influenza tipo A y B ha causado la muerte de 12 personas durante este año 2025, en la provincia de Panamá Oeste, según cifras dadas a conocer por el Ministerio de Salud (MINSA).

Actualmente, dos personas con este tipo de virus respiratorio se mantienen ingresadas en estado delicado en el Hospital Nicolás A. Solano.

Lorena Merlo, jefa regional de Epidemiología del MINSA en la provincia de Panamá Oeste, detalló que durante este 2025 ha sido necesario hospitalizar a 92 personas por complicaciones médicas.

Las instalaciones de salud han reportado entre enero y diciembre de este año 4,837 casos de influenza.

Agregó además que actualmente el porcentaje de cobertura en toda la provincia se ubica en un 80%, aun cuando ya han sido aplicadas 151 mil 164 dosis de vacuna contra la influenza en esta provincia.

Esta cifra se ubica por debajo de las 172 mil 164 dosis aplicadas en el 2024, dijo la Dra. Merlo.

Detalló además que ya se ha detectado en el corregimiento de Veracruz, en Arraiján, un caso de una persona contagiada con el virus H3N2 con la variante K y que es atendida en un centro médico de la capital.

La Dra. Merlo insistió en la necesidad de que la población acuda a las instalaciones de salud a aplicarse la vacuna contra la influenza.