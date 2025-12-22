Nacional - 22/12/25 - 01:38 PM

Susto en desfile de San Miguelito: 12 heridos, todas están fuera de peligro

El Hospital San Miguel Arcángel atendió a 12 personas, entre ellas cinco menores de edad y siete adultos.

 

Por: Redacción / Crítica -

Al menos 12 personas resultaron heridas cuando un vehículo que formaba parte del desfile de Navidad en San Miguelito perdió el control y colisionó contra una barda de seguridad.

El automóvil involucrado realizaba maniobras dentro del desfile y, según se informó, ya había participado en otros eventos navideños, cuando ocurrió el incidente la noche del domingo. 

En el Hospital San Miguel Arcángel, el personal médicó atendió a 12 personas, entre ellas cinco menores de edad y siete adultos, todos afectados durante lo ocurrido. 

Desde el primer minuto, el personal médico se enfocó en lo más importante: revisar, estabilizar y descartar lesiones graves.

Uno de los casos que más preocupación generó fue el de una mujer embarazada. Aunque solo presentaba golpes leves, los médicos no bajaron la guardia y realizaron un monitoreo fetal preventivo. 

La noticia que todos esperaban llegó poco después: no hubo complicaciones, y tanto la madre como el bebé se encuentran bien.

También fue atendida una joven con desorientación, una situación que encendió las alarmas.

Se le practicó una tomografía para descartar daños mayores y, tras la evaluación médica, se determinó que su condición estaba relacionada con una discapacidad intelectual previa, no con el impacto del incidente.

Te puede interesar

Susto en desfile de San Miguelito: 12 heridos, todas están fuera de peligro

Susto en desfile de San Miguelito: 12 heridos, todas están fuera de peligro

 Diciembre 22, 2025
Del aula al hogar: Meduca logra trasladar a 1,342 docentes de zonas difíciles

Del aula al hogar: Meduca logra trasladar a 1,342 docentes de zonas difíciles

Diciembre 22, 2025
El 5 de enero harán consulta ciudadana para el nuevo hospital de Las Tablas

El 5 de enero harán consulta ciudadana para el nuevo hospital de Las Tablas

 Diciembre 22, 2025
Panamá abre licitación clave para asegurar electricidad hasta 2038

Panamá abre licitación clave para asegurar electricidad hasta 2038

 Diciembre 22, 2025
Lluvias no dan tregua en Colón y más de 100 familias siguen en alerta

Lluvias no dan tregua en Colón y más de 100 familias siguen en alerta

 Diciembre 22, 2025

Por otro lado, la Policlínica Dr. J.J. Vallarino recibió a dos pacientes pediátricos, quienes se mantienen estables, mientras que otra persona fue trasladada al Hospital Santo Tomás para una valoración más completa.

Las autoridades confirmaron que ninguna de las personas atendidas presenta gravedad ni ha requerido hospitalización. 

Una información que trae alivio a las familias que vivieron horas de miedo tras lo sucedido en una actividad pensada para el disfrute del pueblo.

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito

Padre e hijo ejecutados a tiros camino a su casa en San Miguelito
Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos

Accidente en Tonosí eleva a siete las muertes por tránsito en Los Santos
Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos

Atropello en desfile navideño de San Miguelito deja 8 heridos
Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Robo salvaje: Mató a golpes a una adulta mayor por una cartera

Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!

Policía persigue auto ligado a diputado y suena un tiro. ¡Agáchense!