Susto en desfile de San Miguelito: 12 heridos, todas están fuera de peligro

Al menos 12 personas resultaron heridas cuando un vehículo que formaba parte del desfile de Navidad en San Miguelito perdió el control y colisionó contra una barda de seguridad.

El automóvil involucrado realizaba maniobras dentro del desfile y, según se informó, ya había participado en otros eventos navideños, cuando ocurrió el incidente la noche del domingo.

En el Hospital San Miguel Arcángel, el personal médicó atendió a 12 personas, entre ellas cinco menores de edad y siete adultos, todos afectados durante lo ocurrido.



Desde el primer minuto, el personal médico se enfocó en lo más importante: revisar, estabilizar y descartar lesiones graves.

Uno de los casos que más preocupación generó fue el de una mujer embarazada. Aunque solo presentaba golpes leves, los médicos no bajaron la guardia y realizaron un monitoreo fetal preventivo.

La noticia que todos esperaban llegó poco después: no hubo complicaciones, y tanto la madre como el bebé se encuentran bien.

También fue atendida una joven con desorientación, una situación que encendió las alarmas.



Se le practicó una tomografía para descartar daños mayores y, tras la evaluación médica, se determinó que su condición estaba relacionada con una discapacidad intelectual previa, no con el impacto del incidente.

Por otro lado, la Policlínica Dr. J.J. Vallarino recibió a dos pacientes pediátricos, quienes se mantienen estables, mientras que otra persona fue trasladada al Hospital Santo Tomás para una valoración más completa.

Las autoridades confirmaron que ninguna de las personas atendidas presenta gravedad ni ha requerido hospitalización.

Una información que trae alivio a las familias que vivieron horas de miedo tras lo sucedido en una actividad pensada para el disfrute del pueblo.