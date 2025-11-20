¡Hasta cuándo! Pacora sin agua este jueves por turbiedad en la toma

Los residentes de Pacora nuevamente enfrentarán cortes en el suministro de agua este jueves. Están cansados de esta situación de no tener agua 24/7.



El Idaan informó que la planta potabilizadora de la zona solo está funcionando al 45% de su capacidad debido a la turbiedad en el agua cruda, provocada por las intensas lluvias.



Los sectores más afectados incluyen Montemadero, Castilla Real, Pacora, Tanara y Paso Blanco.

Mantenimiento en Chitré también afectará el servicio

Además, el Idaan realizará trabajos en la planta Roberto Reyna en Chitré de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., reduciendo la producción de agua en un 50%. Las zonas altas y distantes sufrirán cortes o baja presión.

