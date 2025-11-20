Nacional - 20/11/25 - 08:35 AM

¡Hasta cuándo! Pacora sin agua este jueves por turbiedad en la toma

Los sectores más afectados incluyen Montemadero, Castilla Real, Pacora, Tanara y Paso Blanco.

 

Los residentes de Pacora nuevamente enfrentarán cortes en el suministro de agua este jueves.  Están cansados de esta situación de no tener agua 24/7.
 

El Idaan informó que la planta potabilizadora de la zona solo está funcionando al 45% de su capacidad debido a la turbiedad en el agua cruda, provocada por las intensas lluvias.
 

Mantenimiento en Chitré también afectará el servicio

Además, el Idaan realizará trabajos en la planta Roberto Reyna en Chitré de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., reduciendo la producción de agua en un 50%.  Las zonas altas y distantes sufrirán cortes o baja presión.
 

